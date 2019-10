Yo-kai Watch 4++ annunciato per PS4 e Nintendo Switch

Nella giornata odierna, Level-5 ha annunciato Yo-kai Watch 4 ++, una nuova versione del suo gioco di ruolo. Il titolo arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch, presentando una serie di differenza piuttosto importanti e ovviamente con nuovi contenuti a disposizione dei giocatori.

Yo-kai Watch 4 ++: tutti i dettagli

Il titolo sarà disponibile a partire dal 5 dicembre 2019 in Giappone per PlayStation 4, al prezzo di circa 6.480 Yen. Sarà scaricabile sotto forma di DLC invece per tutti i possessori dell’edizione Nintendo Switch. La nuova versione aggiungerà al gioco la cooperativa multiplayer fino a 4 giocatori, con un nuovo boss. Sono presenti anche diverse nuove location da esplorare e due nuovi personaggi e nuovi yokai. Una data di uscita per l’occidente non è stata ancora svelata, vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.