Surface Laptop 3 presentato in due varianti

Come era lecito aspettarsi durante l’evento di oggi Microsoft ha svelato anche l’atteso Surface Laptop 3. Quest’ultimo è stato realizzato in due varianti, che oltre a differire in termini di dimensioni dispongono inoltre di un hardware interno radicalmente differente.

Il dispositivo è dotato di una rifinitura in alluminio ed è stato realizzato in due versioni da 13 e 15 pollici. Entrambe dispongono dell’iconico connettore Surface, nonostante l’inclusione di un ingresso USB-C. Il modello da 13 pollici dispone di un processore Intel quad-core di decima generazione, mentre quello da 15 ospita un chip AMD Ryzen 7 custom accoppiato ad un’architettura grafica AMD Vega. Infine è stato incluso un trackpad del 20% più grande e i due prodotti dispongono di una struttura modulare, grazie alla quale è possibile riparare con maggiore facilità i laptop.

Surface Laptop 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre, al costo di 999 dollari per la versione da 13 pollici e di 1199 per il modello più grande.