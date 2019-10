The Walking Dead Saints & Sinners annunciato per la VR

Skybound Games e Skydance Productions hanno annunciato The Walking Dead Saints & Sinners. Si tratta di un nuovo videogioco per la realtà virtuale, destinato alla piattaforma PC, in dirittura d’arrivo nel corso del prossimo gennaio, presumibilmente su Steam.

The Walking Dead Saints & Sinners: tutti i dettagli

Il gioco presenterà un sistema di scelta, che coinvolgeranno sia il gameplay che la storia. L’ambientazione è quella di New Orleans, con i combattimenti che saranno ovviamente i protagonisti. Sarà possibile scegliere tra una vasta selezione di armi, tra cui balestre, fucili e archi. Presenti anche le armi bianche, come ad esempio le asce o i coltelli. Vi lasciamo al trailer di presentazione, disponibile poco più in basso: buona visione.

Per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.