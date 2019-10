Nintendo PlayStation finirà in vendita a breve

Uno dei prototipi di Nintendo PlayStation, la console che mai ha visto il mercato prodotta proprio dalle due società giapponesi, finirà in vendita a breve. A svelarlo è Cedric Biscay, producer di Shibuya Production, tramite un post publicato su Twitter nelle scorse ore.

A mettere il vendita il prototipo sarà Terry Diebold. Il tutto si presenta in condizioni eccellenti e ovviamente la domanda regina è sapere esattamente quale record di vendita riuscirà a raggiungere. Si tratta infatti di un pezzo unico, una sorta di Sacro Graal del retrogaming. Sarà davvero interessante scoprire chi se lo aggiudicherà e soprattutto quale sarà la sua cifra di vendita, non trovate?

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen… #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ

— Cedric Biscay (@CedricBiscay) October 1, 2019