TBS trasmetterà documentari su ELEAGUE Rocket League

Una serie in sei parti basata sul più recente campionato mondiale Rocket League Championship Series sarà trasmessa su TBS. La serie inizia venerdì e fa parte di un accordo più ampio tra ELEAGUE e Psyonix che include vendite di annunci / sponsorizzazioni e altri sforzi congiunti. ELEAGUE trasmetterà anche un programma separato in due parti della Rocket League a dicembre, anche se i dettagli devono ancora essere rivelati.

Una serie basata sul recente campionato mondiale di Rocket League sarà trasmesso dalla TBS

La rete televisiva TBS trasmetterà un “ ELEAGUE | La serie di documentari Road to the Rocket League World Championship ”inizia questa settimana, ha annunciato oggi Turner Sports.

La serie in sei parti, che racconta la competizione e i giocatori professionisti del campionato mondiale Rocket League Championship Series (RLCS) di giugno 7 a Newark, nel New Jersey, inizierà questo venerdì 4 ottobre in seguito alla copertura live di una partita post-campionato della Major League Baseball . La serie continuerà a essere trasmessa settimanalmente il venerdì sera a novembre.

Secondo ELEAGUE, le troupe cinematografiche hanno filmato nove delle 12 squadre del campionato mondiale per tracciare i rispettivi percorsi per il torneo di fine stagione. La serie fa parte dell’accordo che ELEAGUE e l’ editore Psyonix di Rocket League hanno annunciato a febbraio , che comprendeva anche vendite di pubblicità e sponsorizzazioni per l’RLCS, nonché un evento dal vivo della Collegiate Rocket League .

Oltre a questa serie in sei parti del campionato mondiale RLCS Stagione 7, ELEAGUE ha anche annunciato l’intenzione di trasmettere “un programma in due parti aggiuntivo per la Rocket League il 13 e 20 dicembre, secondo un comunicato.