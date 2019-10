Super Mario Maker 2: arriva la cooperativa

Super Mario Maker 2 si aggiorna. Nella giornata odierna, infatti, Nintendo ha annunciato la disponibilità di un nuovo update per il gioco, che aggiunge un’importante feature richiesta a gran voce dai giocatori, ovvero la cooperativa.

L’aggiornamento porta il titolo alla versione 1.1.0 e aggiunge, come detto, la cooperativa con i propri amici. Disponibile anche la modalità Versus, ovvero le sfide multiplayer, sempre insieme agli amici. Altri dettagli riguardano la possibilità di vedere una lista dei Creatori di Contenuti Ufficiali nella leaderboard e la possibilità di giocare con un Joy-Con in verticale in tutte le modalità.

Call your friends! The Version 1.1.0 update of #SuperMarioMaker2 is available now! It adds online co-op & versus multiplayer with people on your #NintendoSwitch friends list. You can also choose courses to play from your locally saved list in Coursebot.https://t.co/F3U1umFLq2 pic.twitter.com/EB5Exel1Iu

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 2, 2019