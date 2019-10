Il governo tedesco offrirà visti migliori per i PRO Esports

Il ministero tedesco per il lavoro e il sociale ha elaborato una legislazione per i giocatori professionisti e non UE che esportano per lavorare e risiedere nel paese. I giocatori idonei devono avere più di 16 anni, essere impiegati da un’organizzazione di squadre di Esport registrata in Germania e competere in un campionato nazionale o internazionale. Gli atleti che praticano l’esportazione attualmente godono di viaggi facili in Germania, ma solo per soggiorni di 90 giorni.

Per gli atleti Esports, la Germania offre visti adeguati

Il governo tedesco ha pubblicato un progetto di legge che consentirebbe agli atleti professionisti di Esport al di fuori dell’UE di vivere e competere nel paese. Analogamente ai visti sportivi esistenti, tali regolamenti includevano un permesso di soggiorno permanente e un ingresso più semplice in Germania. Queste misure entrerebbero in azione il prossimo anno se il progetto fosse firmato.

Qualsiasi atleta di sport che desidera richiedere questi visti dovrebbe avere almeno 16 anni, essere assunto da un’organizzazione di squadre di sport esportata in Germ0ania e deve competere in un campionato nazionale o internazionale. Esempi di quest’ultimo includono il campionato europeo League of Legends (LEC) e PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Europe League (PEL), entrambi giocati e trasmessi da Berlino, e che richiedono proprietari di squadre concorrenti per assumere giocatori nelle filiali tedesche.

“I regolamenti sui visti stanno attualmente bloccando lo sviluppo di Esport professionali in tutta Europa. Squadre e organizzatori di tornei hanno spesso difficoltà a portare cittadini di paesi terzi nei loro rispettivi Paesi “, ha affermato Hans Jagnow, presidente della Federazione tedesca degli Esportatori (ESBD), che ha fatto pressioni per una migliore regolamentazione dei visti per gli Esport in Germania .

“I piani del governo tedesco stanno inviando un segnale forte ad altri paesi e fornirebbero uno studio di casi migliori per altre nazioni su cui dare seguito”. Jagnow ha anche osservato che questa legislazione aiuterebbe a preparare l’industria degli Esport tedesca per qualsiasi potenziale residenza problemi che Brexit potrebbe creare per i giocatori britannici di Esports.