Destiny 2: equipaggiamento esclusivo per Xbox One e PC

Fin dalla nascita di Destiny, Activision ha stipulato un accordo di esclusività con Sony che ha visto prima i contenuti rilasciati sulle piattaforme PlayStation. Con Bungie a concludere da solo, l’accordo è finalmente terminato, il che significa che gli ultimi pezzi di contenuti esclusivi per PS4 di Destiny 2 sono ora disponibili per la prima volta su PC e Xbox Uno. Se sei un giocatore su una di queste piattaforme, ecco cosa puoi aspettarti per mettere finalmente le mani.

Per Xbox One e PC arriva finalmente un nuovo equipaggiamento esclusivo

Forse il più notevole di tutti è l’arma esclusiva Exes Wavesplitter. Questo è un fucile a cingoli, di cui ce ne sono pochi nel Destiny 2. Abbiamo notato ad agosto che era possibile per i giocatori di PC e Xbox One acquistarlo finalmente con qualche inganno. Poiché era incluso nell’engram di Xur’s Fated, in teoria si poteva saltare su una PS4 e acquistare direttamente la pistola. Se lo hai fatto, ora dovrebbe essere finalmente utilizzabile su PC o Xbox One. Altrimenti, sarai in grado di trovarlo attraverso engram esotici o come un drop mondiale molto raro. In alternativa, puoi comprare un engram Fated una volta arrivato Xur questo venerdì per averne uno.

Nuova armatura Nuova armatura

Il prossimo è un nuovo set di armature per ciascuna delle tre classi. Titani ottengono il set del Salvatore Mimetico , i Cacciatori ottengono il Fantasma della Luna Rossa e gli Stregoni ottengono il Torio Holt . Non ci sono mezzi diretti per ottenerli, dato che dovrai semplicemente essere fortunato con engram leggendari o pacchetti premio di classifica delle fazioni. All’inizio con Shadowkeep, mi sono già imbattuto in due pezzi di armature per Titani, anche se le tue miglia varieranno sicuramente. In ogni caso, puoi aspettarti che cadano come versioni Armor 2.0.

Nuovo colpo

In termini di contenuti giocabili, c’è anche un nuovo Strike chiamato Broodhold che è ambientato sulla Tangled Shore e ti fa affrontare l’Hive. Se sei ansioso di vedere cosa ti sei perso, puoi lanciare direttamente in Strike dal Director; vedrai un’icona per esso a sinistra della mappa quando dai un’occhiata a Tangled Shore.

Oltre a questi vecchi contenuti a cui gli utenti di Xbox One e PC hanno finalmente accesso, c’è anche un nuovo Exotic che i giocatori di Destiny 2 Shadowkeep e New Light non vedono l’ora di ottenere. Eriana’s Vow fa parte della nuova traccia ricompensa del passaggio di battaglia e, se hai acquistato Shadowkeep , puoi acquisire subito questa pistola esotica e un set di armature. Per i giocatori liberi, dovrai avanzare ulteriormente nel passaggio di battaglia prima di afferrare l’arma.

Inoltre, c’è una nuova nave chiamata The Great Beyond , che puoi ottenere completando i doni di fuga ricercati di Spider.