Fortnite: le novità dell’aggiornamento v10.40.1

Stagione 10 di Fortnite : Battle Royale è quasi terminata, ma lo sviluppatore Epic Games offre ai giocatori un po ‘più di tempo per guadagnare XP e sbloccare ricompense. Come parte delle note sulla patch 10.40.1, lo studio ha annunciato che prolungherà la Stagione 10 di una settimana aggiuntiva e presto lancerà una serie di sfide per gli straordinari che includono alcuni nuovi premi di fine stagione da sbloccare.

La stagione 10 è stata prolungata di una settimana in più

A partire da martedì 8 ottobre, i giocatori potranno affrontare una serie di missioni straordinarie “Fuori dal tempo”. Questi saranno disponibili fino al 13 ottobre, l’ultimo giorno della Stagione 10. Completa le sfide e guadagnerai XP e sbloccherai ricompense, inclusi nuovi cosmetici e una schermata di caricamento della Stagione 10 commemorativa.

Mentre le sfide di crossover Batman di Fortnite potrebbero essere finite, avrai un po ‘più di tempo per acquistare skin Batman e altri cosmetici dal negozio in-game. Gli articoli erano originariamente previsti per uscire dal negozio il 6 ottobre, la data di fine originale della Stagione 10, ma i cosmetici saranno ora disponibili fino al 13 ottobre. Tra gli articoli che puoi acquistare c’è un pacchetto Caped Crusader, che include due diversi abiti Batman , un aliante in stile Batwing e uno strumento di raccolta a tema Batman. Anche la Rift Zone di Gotham City rimarrà in gioco fino a quel giorno.

Per quanto riguarda le novità di Fortnite di questa settimana, Epic ha svelato la Pistola a pietra focaia e ha apportato alcune modifiche alle modalità a tempo limitato Zone Wars. Ora le modalità sono raggruppate in due playlist e hai la possibilità di fare la fila da solo o con una festa.

Fortnite Creative, nel frattempo, ottiene una nuova galleria di oggetti meteorici, mentre Save the World riceve il nuovo martello Surround Pound e una missione di scorta. Puoi vedere tutte le modifiche di questa settimana a Fortnite: Battle Royale di seguito; le note complete sulla patch 10.40.1 sono disponibili sul sito Web di Epic.