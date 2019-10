Untitled Goose Game in arrivo su PS4, Xbox One e forse mobile

Untitled Goose Game è un vero successo, avendo recentemente raggiunto il primo posto nel Nintendo Eshop – e sostituendo The Legend of Zelda: Link’s Awakening , nientemeno. Quelli senza Switch o PC possono sentirsi come se si stessero perdendo il male aviario, ma lo studio sta cercando di espandersi su altre piattaforme.

L’oca arriva su altre piattaforme

Il team ha dichiarato alla ABC News (Australian Broadcasting Corporation) che spera di mettere il gioco su PS4 e Xbox One prima di passare al suo prossimo progetto, ma non ha specificato i piani di rilascio. Ha anche detto su Twitter che “sta ancora masticando” l’idea di una versione mobile e dovrebbe capire come far funzionare il gioco con i controlli touch.