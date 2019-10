Il cross-play per Overwatch è più difficile del previsto

I famosi giochi di battle royale Fortnite e PUBG hanno il supporto cross-play e Call of Duty: Modern Warfare di Activision lo introdurrà anche alla fine di questo mese. Ma che dire dello sparatutto eroe di Blizzard Overwatch ? Il produttore principale Wes Yanagi ha dichiarato che il cross-play è “decisamente avvincente”, ma non è probabile che avvenga presto per Overwatch.

Yanagi ammette che il cross-play di Overwatch è molto difficile

Yanagi ha riferito che:

Il cross-play è qualcosa che sarebbe sicuramente avvincente per i giocatori e, come giocatore, mi piacerebbe vederlo accadere. La verità è che implementare il cross-play per Overwatch è più difficile di quanto si pensi.

Detto questo, Yanagi ha continuato dicendo che Blizzard sta attualmente cercando supporto cross-play per Overwatch.

Stiamo esplorando come portare questo su Overwatch, ma non abbiamo nulla da condividere in questo momento

Il problema non sembra essere politico o specifico per Nintendo, poiché Nintendo consente già il cross-play su Switch con altri titoli come Fortnite e Rocket League . Inoltre, l’imminente gioco Dauntless di Phoenix Labs supporterà il cross-play su Switch con PS4, Xbox One e PC.

Nessuna versione di Overwatch attualmente supporta il cross-play, il che significa che quelli su PS4, Xbox One, PC e Switch possono giocare solo con altri membri della stessa community.