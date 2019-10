Code Vein è il nuovo action-rpg di Bandai Namco, il quale riserva un gameplay simil souls-like ma con meccaniche ben differenti, nonostante sia stato definito come un Dark Souls in salsa anime. Il mondo di gioco è costellato da segreti, impervie e scenari apocalittici, in grado di far percepire la sensazione di pericolo ad ogni passo percorso tra un livello e l’altro in scontri serrati con un gran numero di nemici, pronti a banchettare con il nostro sangue. Dopo la nostra recensione, che promuove con un ottimo voto l’operato del team Shift, nonché autori della serie God Eater, noi di Gamesvillage vogliamo accompagnarvi in questo folle viaggio, una sorta di secondo compagno – oltre a quello già presente nel gioco – ed aiutarvi nel completamento del gioco per quanto concerne anche l’ottenimento del trofeo di platino. In questa guida, vi spiegheremo come ottenere tutti i finali del gioco ed ovviamente, prima di avanzare, vi consigliamo di portare a termine il gioco, in modo tale da non subire grossi spoiler durante la descrizione delle soluzioni. Bando alle ciance, procediamo.

Code Vein: guida a tutti i finali del gioco

L’action-rpg di Bandai Namco, come Dark Souls 3 d’altronde, ha tre finali, i quali sono ottenibili rigiocando più volte il gioco, sfruttando soprattutto la nuova partita +. Riferendoci in particolar modo ai cacciatori di trofei, per sbloccare tutti gli obiettivi legati ai finali è necessario giocare Code Vein almeno tre volte, ogni run dovrà essere dedicata ad uno specifico finale. Il motivo è molto semplice: al contrario di un Sekiro o di un Dark Souls o addirittura di Bloodborne, l’ottenimento del platino richiederà la conquista di tutti i finali, dunque avrete bisogno di uno slot di salvataggio con cui conseguirli, eliminando la scorciatoia del backup del salvataggio. Come già detto poc’anzi, il titolo vanta di tre finali: buono, neutrale, cattivo.

Code Vein: Finale “Eredi” (Cattivo)

Questo è il bad ending di Code Vein. Per ottenerlo NON dovrete salvare alcun erede dei cimeli. Ogni volta che sconfiggerete un erede, esplorerete i loro ricordi, fino giungere alla fine. In quel momento potrete ripristinare i loro ricordi interagendo con le statue, nonché gli eredi pietrificati, oppure uscire dal ricordo. Per conseguire il finale cattivo dovrete uscire dal ricordo senza interagire con l’erede pietrificato di turno, lasciandolo così al suo triste destino. Ciò non condizionerà l’ottenimento di un determinato codice sanguigno, né tanto meno la raccolta dei vari vestigi.

Finale “Per l’eternità” (Neutrale)

“Per l’eternità” è il finale neutrale del gioco, in cui è richiesto il salvataggio di uno o più eredi, ma non tutti. Per salvare un erede, dovrete innanzitutto raccogliere tutti i vestigi che lo riguardano: per esempio, per salvare Eva, dovrete raccoglierete tutti i vestigi che corrispondono al suo codice sanguigno Armonia, i quali sono situati nel dungeon della boss fight (dunque non avrete grosse difficoltà nel trovarli, basta esplorare un po’ di più). Dunque vi basterà salvare anche un solo erede per conseguire questo finale neutrale, e per farlo, dovrete interagire questa volta con la statua alla fine del ricordo una volta che avrete raccolto tutti i vestigi del suo codice sanguigno.

Finale “L’abitante dell’ombra” (Buono)

In questo caso, dovrete fare letteralmente il contrario del finale “Eredi”, ossia salvare tutti gli eredi dei cimeli. Innanzitutto avrete bisogno di raccogliere tutti i vestigi che corrispondono ai loro codici sanguigni prima di procedere nei loro ricordi, che potrete trovare nelle seguenti aree:

– Cattedrale del sangue sacro;

– Crinale delle anime congelate;

– Città delle Fiamme cadenti;

– Corona di sabbia.

Infine, per procedere, dovrete raccogliere anche tutti i vestigi di Eos che troverete nelle aree sopracitate (appariranno dopo aver sconfitto i boss di quei livelli) e nella Periferia del governo provvisorio e Centro del governo provvisorio. Dunque, prima di affrontare ogni erede, raccogliete tutti i vestigi che lo riguardano, interagite con il guardiano che presiede l’arena e ripristinate tutti i ricordi, entrate in essi dopo la boss fight ed interagite con le statue, così da salvarli. Infine, per i ricordi di Eos, la custode si troverà ad ogni vischio, ma potrete interagire con lei solamente davanti l’ascensore che precede la boss fight finale. Ripristinate tutti i ricordi di Eos e infine concludete il gioco, sbloccando così il good ending.