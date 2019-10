Bad Boys For Life: il primo poster mostra i due iconici protagonisti e la data di uscita

Bad Boys For Life è il terzo capitolo della storica trilogia action, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah che potete ammirare qui con il recente trailer rilasciato. Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) tornano a combattere dopo ben 14 anni, in una nuova ed esplosiva avventura.

Bad Boys For Life: un’immagine del film

Qualche ora fa Collider ha ripreso il primo poster della realizzazione (diffuso da Sony) che ci mostra i due storici eroi al centro, con una scritta che li sovrasta che recita “Ride together, Die together” e la data di uscita ufficiale della pellicola, prevista per 17 gennaio. Noi non vediamo l’ora e voi?