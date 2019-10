Tom Holland è intervenuto direttamente nella diatriba Marvel-Sony per il personaggio di Spider-Man

Tom Holland, dopo diversi accordi e rotture tra Sony e Marvel per i diritti del personaggio di Spider-Man, è tornato di diritto ad essere Peter Parker per un terzo film che sarà nuovamente prodotto da entrambe le case cinematografiche. Ma chi è che ha partecipato direttamente alla diatriba, risultando anche necessario per raggiungere una soluzione?

Tom Holland ha salvato il suo personaggio

Secondo The Hollywood Reporter è stato lo stesso Holland a fare da intermediario tra Tom Rothman di Sony e Bob Iger di Disney, contribuendo alla decisione finale di realizzare un altro cinecomic dove l’Arrampicamuri farà parte integrante del MCU e previsto per il 16 luglio 2021. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, non c’è che dire.