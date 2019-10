The Gentlemen: pubblicato il trailer dell’action di Guy Ritchie

The Gentlemen è il nuovo e raffinato action movie diretto e parzialmente scritto da Guy Ritchie, che abbiamo visto di recente nelle sale con Aladdin e noto principalmente per Snatch e RocknRolla. Il lungometraggio, in arrivo il prossimo anno, vede un cast stellare composto da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant e molti altri nomi noti.

The Gentlemen: il primo filmato è online

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di STX Entertainment, è stato caricato il primo trailer della pellicola, che ci rivela l’ambizioso team di attori e svariate scene in bilico tra ironia e dramma. In attesa dell’uscita dello scoppiettante titolo, prevista per il 24 gennaio negli Stati Uniti, vi lasciamo al filmato.