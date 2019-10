The Last of Us Part II: facciamo il punto sulla questione multiplayer

The Last of Us Part II non includerà una modalità multiplayer online al lancio e sarà dunque un titolo che punterà esclusivamente sul single player. Questo concetto è stato ribadito di recente anche da Naughty Dog, che però non ha chiuso per nulla la porta all’arrivo futuro di una componente online. In molti però si sono chiesti se questa verrà aggiunta alla nuova avventura di Ellie e Joel in un secondo momento come DLC oppure no.

The Last of Us Part II: e se fosse un gioco a parte?

Neil Druckmann ha affermato che il team di sviluppo ha molto a cuore “Fazioni”, ovvero il multiplayer presente nel primo capitolo della serie e che sta lavorando ad una nuova esperienza online che presto condividerà a tutti. Questo multiplayer però potrebbe non appartenere all’universo di The Last of Us, ma dovrebbe essere un gioco multigiocatore standalone con meccaniche simili a “Fazioni”. Naughty Dog infatti ha confermato che sarà qualcosa di esterno al franchise, pur non specificando se sarà o meno del tutto distaccato. L’ipotesi più plausibile però, come già vi abbiamo indicato, è che dovrebbe dunque trattarsi di una nuova IP.