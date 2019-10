Fortnite: ecco quando dovrebbe iniziare la Stagione 11

Fortnite ha ricevuto nella giornata di ieri il nuovo aggiornamento v10.40.1 e proprio tramite le note della patch dell’update abbiamo appreso che Epic Games ha deciso di rinviare l’arrivo della Stagione 11, prolungando di fatto la Stagione X di qualche altra settimana. Come conseguenza, Gotham City e il pacchetto Batman Crociato Incappucciato saranno disponibili fino al termine della stagione in corso.

Per quanto riguarda la prossima Season, stando al lavoro svolto dei dataminer parrebbe che l’inizio sia previsto tra il 13 e il 17 ottobre. Il posticipo della Stagione 11 potrebbe combaciare con il prolungarsi dell’attesa dell’evento che determinerà la fine della Stagione X, che a questo punto non dovrebbe avere luogo prima del 13 ottobre.

According to the API, Season 11 will now end between October 13-17. 👀

Kinda disappointed that it got delayed, though. I would've loved to get a downtime right after the event happended.

