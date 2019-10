The Elder Scrolls Online: Bethesda fa beneficenza verso gli animali

The Elder Scrolls Online sta per vedere l’inizio di un’iniziativa benefica chiamata #SlayDragonsSaveCats, che offrirà eventi di gioco e tanto altro, tra cui la missione del prologo di Dragonhold, a partire dall’8 ottobre. L’obiettivo del gioco è sempre stato unire i giocatori per sconfiggere le minacce di Tamriel. Oggi ZeniMax Online Studios invita i fan a una sfida nel mondo reale: salvare e migliorare la vita di tanti animali sparsi per il mondo. In collaborazione con GlobalGiving, Best Friends Animal Society (Nord America) e FOUR PAWS (Europa), i giocatori potranno collaborare per salvare la vita di gatti reali e all’interno del gioco partecipando a eventi speciali e ad altri contenuti per raccogliere fondi.

The Elder scrolls Online: sconfiggete i draghi per salvare i gatti

Con il capitolo Elsweyr di ESO, pubblicato a giugno, la razza felina dei khajiiti è assediata dai draghi che infestano la loro patria. I giocatori possono salvare i cittadini pelosi uccidendo i draghi e, ogni cinque draghi uccisi fino al 9 dicembre, Bethesda donerà 1 $ fino a un massimo di 200.000 $.

I giocatori possono anche donare direttamente su www.elderscrollsonline.com/en-us/slaydragonssavecats.

La donazione di 200.000 $ verrà divisa equamente tra Best Friends Animal Society e FOUR PAWS International. Uniamo le forze per abbattere i draghi e aiutare insieme i nostri amici pelosi, da oggi fino al 9 dicembre 2019!

Dragon Rise

Per tutta la durata dell’iniziativa benefica, i giocatori potranno partecipare a una serie di eventi di gioco a partire da Dragon Rise, che avrà inizio il 3 ottobre alle 16:00 e terminerà il 13 ottobre. Con Dragon Rise, i giocatori potranno esplorare le terre della zona settentrionale di Elsweyr, abbattere draghi feroci e completare il prologo di Dragonhold per sbloccare tre ricompense uniche per tutti i giocatori di Elsweyr. Potete trovare queste ricompense e la barra dei progressi qui. Per finire, tutti i draghi uccisi in Dragon Rise verranno conteggiati per l’iniziativa benefica #SlayDragonsSaveCats!

Missione del prologo di Dragonhold

A partire dall’8 ottobre, tutti i giocatori potranno tuffarsi gratuitamente nella missione introduttiva dell’ultimo episodio della Stagione del Drago, Dragonhold. Sai Sahan, l’ultimo membro della Guardia del drago, ha bisogno di aiuto. Il giocatore viene incaricato di perlustrare i santuari della Guardia del drago, alla ricerca di un modo per sventare definitivamente la minaccia dei draghi.

The Elder Scrolls Online: tanti nuovi eventi in-game

Witches Festival – Dal 24 ottobre al 4 novembre. Lo spettacolo spettrale del Witches Festival torna ancora una volta a Tamriel. Prendi parte agli spaventosi festeggiamenti per ottenere PE bonus e ricompense terrificanti.

Undaunted Celebration – Dal 14 al 18 novembre. Affronta dungeon casuali tramite lo strumento Dungeon Finder per ottenere misteriose casse ricompensa che contengono oggetti di gioco, tra cui Motif dei capitoli, stili per le armi e tanto altro.

Dawn of the Dragonguard – Dal 26 novembre al 9 dicembre. Dai la caccia ai mostri più pericolosi di Elsweyr insieme ai tuoi compagni e otterrai nuove ricompense. E ricorda: ogni cinque draghi uccisi durante questo periodo, doneremo 1 $ per l’iniziativa benefica #SlayDragonsSaveCats.

New Life Festival – Dal 19 dicembre fino al 2 gennaio. Celebra la fine di un altro divertente anno a Tamriel con il New Life Festival. L’allegro evento ritornacon tanti divertenti quest e ricompense vacanziere per tutti, collezionabili e molto altro.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games