Joker Video Recensione

Joker, ecco la nostra video recensione del film. Per tutte le nostre review a tema movie, vi invitiamo a consultare la sezione apposita. Vi lasciamo con un piccolo estratto:

Joker parla con sincerità al pubblico e racconta, con un linguaggio crudo, diretto e straziante, la vita di un uomo qualunque, vessato dalla società ed emblema della condizione in cui verte il nostro mondo. Non è così distante da noi la ripugnanza verso i più deboli o nei confronti di coloro che sono semplicemente diversi o la squallida ipocrisia che vediamo ogni giorno, in prima persona o nei telegiornali, nelle televisioni o negli show, dove l’unica figura realmente rivoluzionaria è quella del pagliaccio. Il grottesco individuo, con la sua fragorosa risata, dissacra e smonta, pezzo per pezzo, ogni certezza che abbiamo, e denuncia con forza i falsi sorrisi e la rivoltante pietà che indirizziamo spesso ai meno fortunati. Un lungometraggio potente ed emozionante, tra i migliori film di questo 2019, che non finisce mai di stupire.