Call of Duty Mobile: addio al supporto per il pad

In poco più di un paio di giorni dal debutto, Call of Duty Mobile impedisce ai giocatori di utilizzare il pad su iOS e Android. A svelarlo è la stessa Activision, che conferma come l’ultimo aggiornamento del gioco mobile ha disabilitato la possibilità di usare i controller come mezzo di controllo, lasciando dunque il touch screen l’unico modo per potersi destreggiare nel campo di battaglia.

Al momento Activision si è limitata a dichiarare che il mancato supporto al pad non è un errore, bensì una scelta voluta. Purtroppo dietro la stessa non sono state fornite motivazioni di nessun tipo. Al momento dunque la scelta è probabilmente legata al mettere tutti i giocatori sullo stesso piano, anche coloro che di fatto non hanno possibilità di giocare con un pad, ma ne sapremo di più se Activision deciderà di intervenire nella vicenda.

Hello there, thank you for contacting Spec Ops support. Unfortunately, this is no longer supported after the most recent update. I would be more than happy to help. Thank you. ^RN

— Activision Support (@ATVIAssist) October 1, 2019