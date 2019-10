Overwatch: i personaggi in Super Smash? Nessun problema per Blizzard

Complice l’arrivo di Overwatch su Nintendo Switch, il game director Jeff Kaplan si è espresso sulla possibilità di vedere i personaggi dello shooter in Super Smash. La risposta di Kaplan è ovviamente positiva ed ha ammesso che non ci sarebbe nessun tipo di problema in merito.

Overwatch: Kaplan dice Tracer

Kaplan non ha posto nessun veto in merito, anche se ovviamente il game director ha una preferenza. Secondo lui infatti nel gioco starebbe molto bene Tracer, uno degli Eroi più conosciuti a livello globale del gioco, definita da Kaplan la mascotte dello shooter. La palla ora spetta a Nintendo: farà qualcosa di concreto oppure no?