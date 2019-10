Dead by Daylight batte FIFA e Call of Duty su Twitch

Call of Duty e FIFA non riescono a primeggiare su Twitch. Colpa di Dead by Daylight, che riesce a svettare sullo shooter e sul simulatore prodotti rispettivamente da Activision ed Electronic Arts. Un ottimo traguardo per gli sviluppatori, che si traduce ovviamente in un successo anche a livello mediatico.

Dead by Daylight: i numeri del successo

Negli ultimi dati raccolti, il gioco è riuscito a classificarsi in diciannovesima posizione su Twitch negli ultimi 30 giorni. FIFA 20 e Call of Duty: Black Ops 4 non erano invece pervenuti nelle classifiche, nonostante siano giochi che hanno alle spalle investimento importanti. A stupire ancora di più, infine, anche il periodo: il titolo di casa Behaviour Interactive è infatti disponibile da diversi anni, ma sembra comunque non subire l’effetto del tempo.

