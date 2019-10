Fairy Tail: cresce la domanda di un porting su Xbox One

Fairy Tail su Xbox One? Una possibilità da non escludere, almeno per Gust e Koei Tecmo, che negli ultimi giorni stanno prendendo seriamente in considerazione l’alta richiesta della fan base. Il titolo è infatti, almeno per ora, atteso esclusivamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Fairy Tail: un sequel nei piani di Gust?

Oltre a prendere in considerazione la richiesta, Gust non ha escluso la possibilità di un sequel. Ovviamente il tutto dipenderà dalle performance che avrà il gioco, almeno a livello di vendite. Gli sviluppatori hanno però già messo le mani avanti, affermando che adorerebbero lavorare su un eventuale secondo capitolo.