A Hat in Time: ritardo per l’edizione fisica di Nintendo Switch

Come comunicato da Humble Bundle, l’edizione fisica di A Hat in Time subirà un leggero ritardo. Mentre quella digitale non ha subito nessun tipo di imprevisto e arriverà regolarmente tra poco più di due settimane, per l’edizione retail invece ci sono stati alcuni problemi legati alla ditta produttrice delle game card e delle custodie.

Fortunatamente Humble Bundle ha già saputo fornire una nuova data di uscita per l’edizione fisica del platform. Invece che il 18 ottobre, il titolo arriverà nei negozi l’8 novembre. Poco meno di un mese di attesa dunque per tutti coloro che desideravano avere l’edizione fisica invece che quella digitale. Ora la palla spetta ai giocatori: riusciranno a resistere oppure si fionderanno sulla versione digitale?

We’ve received notice that due to a manufacturing delay, the physical release of @HatInTime on Switch is delayed until November 8. This will not impact the digital release

For questions & support, reach to the store where you preordered or Humble support: https://t.co/sIYgFaBIyk

— A HAT IN TIME | Nintendo Switch: Oct 18 (@HatInTime) October 2, 2019