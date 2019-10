Yooka-Laylee and the Impossible Lair Video Recensione

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un platform piacevole, divertente e anche molto accessibile, anche per i più piccoli (se volete farci giocare i vostri figli, difficilmente troverete un’offerta migliore se in possesso della sola PlayStation 4). Resta tuttavia un platform anche estremamente conservatore, come fu a suo tempo anche il platform 3D di PlayTonic Games, con minimi spunti innovativi. A questi ultimi si cerca di rimediare con una mole notevole di contenuti, un prezzo accessibile e tutto il carisma dei nuovi personaggi sui quali il team di sviluppo continua ad insistere – segno che sono stati apprezzati nella produzione precedente. Avremmo apprezzato uno sperimentalismo e una voglia di osare maggiori, specialmente lato gameplay. Anche il comparto tecnico non fa gridare al miracolo su PlayStation 4 Pro, con fondali e animazioni non sempre eccellenti e tempi di caricamento a volte incomprensibilmente lunghi. Si può fare di meglio, e PlayTonic Games farà sicuramente di meglio.