Destiny 2 su PlayStation 4 richiede comunque un abbonamento PS Plus

Destiny 2 è al momento disponibile in versione free-to-play, anche su PlayStation 4. Purtroppo però anche in questo caso viene richiesto ai giocatori un abbonamento PlayStation Plus per giocare regolarmente online, al contrario di quanto avviene con tutti i titoli gratuiti a disposizione.

Destiny 2: cambiate le regole in corsa?

È molto probabile, almeno secondo alcuni giocatori, che Sony abbia deciso di cambiare la sua policy in merito alle condizioni di gioco anche per i free-to-play. Non si capisce in questo, però, perché Fortnite nella modalità Battle Royale non sia soggetto a questa regola. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.

