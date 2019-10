Surface Pro 7 e Pro X fanno il loro debutto ufficiale

Durante il recente evento dedicato Microsoft ha svelato ufficialmente diversi nuovi dispositivi della linea Surface, tra cui l’attesissimo Surface Pro 7 ed il nuovo Pro X. Dei due device sicuramente il secondo risulta essere il più innovativo dal punto di vista hardware, anche se il Pro 7 appare comunque molto interessante.

Nonostante l’azienda americana non si sia sbilanciata riguardo le informazioni di natura tecnica del Pro 7, sono comunque stati forniti suggerimenti su cosa l’utenza potrà aspettarsi alla sua uscita. Esso ha mantenuto la sua porta USB-A ed la Surface Connect per la ricarica rapida, includendo tuttavia un ingresso USB-C. Troviamo poi un display PixelSense da 12.3 pollici ed un processore Intel quad-core di decima generazione. Infine sono stati inclusi anche dei microfoni studio, i quali garantiranno un miglior utilizzo dei comandi vocali sul prodotto Microsoft.

L’azienda americana ha poi svelato il Surface Pro X, il quale appare come un’evoluzione a tutti gli effetti della linea di prodotti americana. Innanzitutto, come previsto dai rumor delle ultime settimane, il Pro X dispone di un processore Snapdragon chiamato Microsoft SQ1, realizzato con la tanto discussa piattaforma ARM. Quest’ultimo consente quindi una connessione LTE ed un consumo di appena 7W, che dovrebbe conferire un’autonomia notevole. Inoltre è presente un display PixelSense edge-to-edge da 13 pollici con una risoluzione di 2,880 x 1,920, supporto al sistema operativo Windows 10 e una nuova Slim Pen. Essa è talmente sottile da poter essere inserita in uno speciale scompartimento appena sotto il display, il quale le conferisce una carica costante.

Surface Pro 7 e Pro X sembrano promettere molto bene

Surface Pro 7 sarà disponibile il prossimo 22 ottobre, mentre il Pro X arriverà il 5 novembre, al prezzo di 999 dollari.