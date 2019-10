MediEvil: diamo un’occhiata alla guida di Gallowmere

Sony Interactive Entertainment insieme a Other Ocean hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente a MediEvil, remake che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 25 ottobre in esclusiva su PlayStation 4. La clip video è una serie di video intitolata “Guida di Gallowmere“, dove quest’ultima si focalizza principalmente su come utilizzare correttamente lo scudo, dai toni molto ironici.

Proprio per l’occasione, il Producer di Sony Interactive Entertainment, Nick Accordino, ha espresso le seguenti parole:

Audaci alfieri di Gallowmere, ogni regno deve affrontare le proprie minacce, ma quelle che attendono voi sono realmente pericolose! Se non ritenete di essere in grado di destreggiarvi tra zombie, demoni e fare poltiglia dei mostri, abbiamo un trucchetto per voi.

A tutti coloro troppo rammolliti in termini di gameplay (e chi non lo sarebbe, dopo alcuni decenni?) vogliamo presentare la nostra guida di Gallowmere per teste vuote, quattro episodi di una nuova serie video settimanale per ripassare l’addestramento dei veri cavalieri del regno. Quelli che hanno fegato, insomma! O meglio, ce l’avevano. Non perdetevi le nostre lezioni, perché potrebbero essere l’arma che vi condurrà alla vittoria.