Civilization VI: niente salvataggi in cloud per la versione PlayStation 4

Annunciato nel corso dello State of Play di settembre, Civilization VI su PlayStation 4 non godrà dei salvataggi in cloud. A svelarlo è l’account di supporto Twitter, tramite una risposta ad un utente interessato ad alcuni aspetti tecnici del gameplay.

Civilization VI: no anche al cross-play

Oltre a non godere dei salvataggi in cloud su PlayStation 4, il gioco su console non permetterà il cross-play tra le altre versioni. Questa è una limitazione degli sviluppatori che vale sia per la versione PC che per la versione Xbox One, rendendo di fatto il comparto multiplayer giocabile esclusivamente sulla piattaforma di riferimento.