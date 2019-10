Surface Earbuds: Microsoft lancia i suoi auricolari wireless

Con grande sorpresa da parte dei sostenitori dell’azienda americana Microsoft ha svelato nel corso del suo recente evento le Surface Earbuds. Si tratta dei primi auricolari true wireless in assoluto realizzati dalla compagnia, che vantano diverse funzionalità decisamente interessanti.

Innanzitutto il prodotto dispone di un particolare tipo di audio di alto livello chiamato Omnisonic sound, le cui caratteristiche specifiche sono ancora avvolte nel mistero. Gli auricolari sono venduti con un elegante case di ricarica e dispongono di un’autonomia di 24 ore. Inoltre essi potranno essere collegati con il proprio PC Windows con un semplice tocco e saranno utilizzabili anche sugli smartphone con sistema operativo Android.

Le Surface Earbuds sembrano un prodotto solido ed intrigante

Oltre ad una serie di gesture touch per passare da un brano all’altro o per rispondere alle chiamate il prodotto in questione possiede la funzione Office 365, grazie alla quale è possibile, tra le altre cose, tradurre le presentazioni Powepoint in oltre 60 lingue. Le Surface Earbuds saranno disponibili a partire dalle vacanze natalizie, al costo base di 249 dollari.