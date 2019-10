Detroit Become Human supera le 3 milioni di copie vendute

In attesa di scoprire i risultati a livello di vendite su PC, Quantic Dream ha annunciato che Detroit Become Human ha superato le 3 milioni di copie vendute su PlayStation 4. Un risultato importante per il team di sviluppo, che si realizza considerando ovviamente le oltre 90 milioni di console vendute in tutto il globo.

Detroit Become Human: le cifre esatte delle vendite

Il gioco è riuscito a superare le 3 milioni di copie, per un totale di 3 milioni e 200.000 unità vendute. Un numero incredibile, che resta comunque basso rispetto ad altri giochi come Marvel’s Spider-Man o God of War, ma si tratta anche di un tipo di gioco diverso, che ha un appeal completamente opposto sul pubblico rispetto ad altre esclusive.