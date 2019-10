Razer partner ufficiale di Gamescom Asia 2020

Gamescom Asia 2020 ha aggiunto Razer come partner ufficiale di Esports e membro del comitato consultivo. L’edizione regionalizzata della popolare convention di gioco tedesca si terrà a Singapore dal 15 al 18 ottobre 2020. Razer curerà gli sport e la zona di gioco, con la convenzione che dovrebbe attirare più di 30.000 visitatori.

La Razer è ufficialmente partner ufficiale di Esports per il Gamescom Asia 2020

Il produttore di hardware e periferiche di gioco Razer è stato annunciato come partner ufficiale di Esports della Gamescom Asia 2020, il prossimo lancio regionale della convention tedesca di videogiochi di lunga data.

La Gamescom Asia si terrà presso il centro congressi Suntec Singapore di Singapore dal 15 al 18 ottobre 2020, che comprende sia conferenze commerciali che giornate espositive pubbliche. L’evento dovrebbe attirare più di 30.000 partecipanti e Razer curerà e supervisionerà gli sport e la zona di gioco sia come partner degli Esports che come membro del comitato consultivo.

Il direttore generale di Koelnmesse Pte Ltd., Mathias Kuepper, ha dichiarato:

Questa partnership è l’occasione perfetta per offrire un’esperienza di consumo unica alla Gamescom Asia e siamo entusiasti di avere Razer a bordo come nostro primo partner ufficiale di Esport, insieme, aumenteremo il campo di gioco per l’industria dei giochi nella regione.

L’evento di Gamescom annuale di Koelnmesse a Colonia, in Germania, è riconosciuto come la più grande convention di gioco del mondo, attirando circa 373.000 visitatori lo scorso agosto . La Gamescom Asia, organizzata da Koelnmesse Singapore e The German Games Industry Association, è la prima edizione regionalizzata della decennale convention.