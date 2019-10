Grand Theft Auto VI: è questa la colonna sonora?

Grand Theft Auto VI continua ad essere protagonista nei rumor degli ultimi mesi. L’ipotetico gioco di Rockstar Games prima o poi debutterà ma oggi è emerso online un ipotetico leak, riguardante la colonna sonora del prossimo capitolo del franchise.

Grand Theft Auto VI: Eminem e Nirvana insieme?

La colonna sonora è stata diffusa online, da un presunto leaker del prossimo gioco di casa Rockstar. Secondo il leaker, la colonna sonora presenterà brani come Redbone di Childish Gambino, The Real Slim Shady di Eminem, Lithium dei Nirvana e No Woman No Cry di Bob Marley. Presente anche un brano degli Alice in Chains, ovvero Got Me Wrong. Vi invitiamo ovviamente a prendere queste informazioni con le pinze e attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte del team di sviluppo in merito.