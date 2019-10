Golem ha una data di uscita ufficiale

Annunciato nel lontano novembre 2015, Golem ha finalmente una data di uscita. Il gioco destinato a PlayStation VR arriverà infatti nel corso del 2019, in due edizioni diverse, ovvero fisica e digitale, quasi in contemporanea.

Golem: i dettagli della data di uscita

Sviluppato da Highwire Games, il titolo destinato al visore per la realtà virtuale di PlayStation 4 sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 in edizione fisica. La versione digitale, invece, arriverà il 12 novembre 2019. Entrambe le versioni saranno disponibili in Nord America ed Europa, mentre non c’è nessuna conferma per i territori asiatici. Restiamo in attesa di novità e nuovo materiale video.

