Monster Hunter World accoglie Sans di Undertale, grazie a una mod

Sans, lo scheletro di Undertale ha fatto la sua comparsa in Monster Hunter World. Ovviamente non in via ufficiale, ma grazie al talento di un modder che ha avuto modo di aggiungere il simpatico personaggio all’interno del gioco di casa Capcom.

Monster Hunter World: Sans prende il posto del Palico

Grazie alla mod di xScarlet, Sans può rimpiazzare il Palico dell’avventura. Si tratta per chi non lo sapaesse del compagno del giocatore, che lo aiuta nelle sue battute di caccia ai mostri. Per darvi un’idea di come funzioni il tutto (e sopratutto dell’aspetto di Sans) vi lasciamo al video di gioco, che trovate in calce alla notizia. Per scaricare la mod, invece, dovete recarvi a questo indirizzo.

