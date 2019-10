Game Freak stava per realizzare un gioco per Virtual Boy

Game Freak è decisamente famosa per la serie Pokémon, ma avrebbe potuto contribuire anche alla storia del Virtual Boy e non solo al successo delle console portatili della casa di Kyoto. Come emerso durante una intervista, infatti, il team di sviluppo è stato davvero vicino alla realizzazione di un gioco per la periferica.

Game Freak: l’interesse era vero

Come speficiato dal producer Junichi Masuda, il team di sviluppo aveva davvero gradito il Virtual Boy, tanto da stare pensando ad una nuova IP da pubblicare. Purtroppo alla fine non se ne fece più nulla, forse (e sopratutto) visto il successo del brand Pokémon. Occasione persa o no, Game Freak tornerà alla carica con un nuovo gioco questo ottobre, in esclusiva su Nintendo Switch.