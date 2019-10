Cloud9 stipula accordo con We Are Nations

L’organizzazione degli sport Cloud9 ha annunciato una partnership di merchandising con We Are Nations che vedrà il team con sede in Nord America lanciare un negozio online europeo. La notizia arriva mentre Cloud9 si prepara a competere in Europa al campionato mondiale League of Legends .

We Are Nations sigla accordo di merchandising con Cloud9

Jack Etienne, fondatore e CEO di Cloud9, ha dichiarato:

Siamo entusiasti del fatto che i nostri fan europei abbiano finalmente accesso all’abbigliamento e che meritano così tanto. We Are Nations ci offre la possibilità di offrire ai nostri fan dell’UE spedizioni rapide e dirette in Europa a un costo più conveniente. Non potevamo pensare a un momento migliore rispetto all’inizio del nostro settimo viaggio consecutivo nei Mondi per consentire ai nostri fan dell’UE di accedere alla nostra prima collaborazione con PUMA.

We Are Nations funge anche da partner per la merce per la League of Legends Championship Series (LCS) e all’inizio di quest’anno ha collaborato con Walmart per il negozio di e-commerce online del rivenditore .