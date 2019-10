Rick Fox presenta una causa contro Echo Fox Partners

Rick Fox ha intentato causa contro i partner di Echo Fox Amit Raizada e Stratton Sclavos, accusando frodi e abusi dei fondi dell’azienda. ESPN riferisce che Fox verrà rimosso dalla società il 21 ottobre dopo che oltre l’80% dei suoi soci accomandanti lo ha accusato di agire contro gli interessi dell’azienda.

Intentata causa contro Echo Fox Partners

Riot Games ha venduto all’asta Evil Geniuses dalla serie di Echo Fox League of Legends Championship Series (LCS) a seguito di segnalazioni di osservazioni razziste e minacciose di Raizada.

La causa è stata depositata lunedì nella contea di Los Angeles e nomina i partner Amit Raizada e Stratton Sclavos come imputati. Secondo l’ Associated Press , Fox sta cercando danni per decine di milioni di dollari dai suoi partner commerciali. Sostiene che Raizada ha abusato dei fondi aziendali per uso personale e che Sclavos ha ottenuto un prestito personale di $ 2 milioni dall’organizzazione.

La scorsa settimana, ESPN ha riferito che Fox sarebbe stata rimossa dalla società il 21 ottobre dopo che oltre l’80% dei soci accomandanti Fox di Echo Fox lo aveva accusato di negligenza e di aver agito contro i migliori interessi dell’azienda. Sostengono che le azioni di Fox hanno portato alla vendita forzata del punto in franchising della serie League of Legends Championship (LCS) di Echo Fox .

Riot Games si è aggiudicato l’asta per conto di Echo Fox dopo aver chiesto alla squadra di rimuovere Raizada, a seguito di un’indagine sulle osservazioni razziste utilizzate dall’investitore. Echo Fox non è stato in grado di rimuovere Raizada entro la scadenza di Riot, che è stata prorogata, ma ha stipulato un accordo per vendere il franchising a Kroenke Sports & Entertainment (KSE). Tuttavia, quell’accordo fallì dopo che il CEO di Sentinels, Ron Moore, fece causa alla KSE per aver violato un accordo verbale con lui, cercando l’accordo LCS senza il suo coinvolgimento.