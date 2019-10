Mosaic: ambiente freddo, vuoto ed inespressivo

Mosaic è un gioco in cui non puoi trovare nulla da mangiare in frigo, non puoi permetterti di pagare le bollette e non c’è niente di buono in TV. L’atmosfera dell’ultima avventura di Krillbite è quella del tuo peggior giorno in assoluto.

Mosaic, il gioco inespressivo

L’ambiente è freddo e vuoto, i personaggi sono inespressivi, il tuo lavoro è scadente e la tua azienda ti invia regolarmente statistiche sulle prestazioni peggiori rispetto ai tuoi colleghi. Nessuno ti contatterà nell’ascensore e non c’è nulla di te o della tua vita che ti distingua da chiunque altro nella tua distopia aziendale.

Inizi il gioco sott’acqua, affiorando da un mondo onirico nel tuo appartamento sterile e triste. Hai tre messaggi sul tuo telefono quando ti svegli: la tua amorevole mamma ti chiede se torni a casa per il compleanno di tuo padre, un amico che ti lascia a causa della tua mancanza di impegno nell’amicizia e uno stupido gioco per cellulare che funge come un microcosmo perfetto per il resto della tua vita; ripetere all’infinito un compito noioso e apparentemente inutile per fare di più di quel compito senza una vera ricompensa. Un pendolare medio insoddisfatto del suo lavoro che comporta l’attraversamento di strade senza senso attraverso compiti ripetitivi al fine di alimentare uno schema più inquietante e ambiguo più ampio.

C’è un palpabile senso di solitudine, isolamento e sconforto. Ma è questo tono che ti rende abbastanza curioso di recitare, poiché attenersi allo status quo sarebbe, francamente, deprimente. Non c’è altro incentivo a farlo, e, come nel mondo reale, segui la sfilata inespressiva degli operai lungo la grande strada grigia oltre le grandi macchine grigie fino al tuo grande edificio grigio da fare i tuoi incredibili compiti di lavoro grigio opaco. E se andassi a sinistra? E se invece di camminare verso l’ascensore uscendo dal tuo appartamento, camminassi verso la finestra per dare un’occhiata fuori? È in questi momenti del tutto opzionali che Mosaic brilla. Brilla letteralmente.