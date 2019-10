Minit, l’ omaggio da parte di Epic Games

Come parte del suo programma settimanale di giochi gratuiti, l’Epic Games Store ha recentemente distribuito coppie di giochi, ma sembra che siamo tornati a omaggi a partita singola questa settimana e la prossima, una di questa si chiama Minit

Minit, il “nuovo” gioco disponibile su Epic Games Store

A partire da oggi, c’è un nuovo gioco per PC in palio e per richiederlo, hai solo bisogno di un account gratuito Epic Games Store. Una volta aggiunto il gioco al tuo account, è tuo da conservare.

Minit è l’omaggio gratuito per gli utenti Epic questa settimana. L’avventura in bianco e nero per giocatore singolo si gioca 60 secondi alla volta, poiché una maledizione termina ripetutamente la vita del tuo personaggio dopo un solo minuto.

Tuttavia, manterrai tutti gli oggetti acquisiti, oltre alla conoscenza di tutti i segreti appresi, durante le tue brevi vite, che ti aiuteranno a progredire. Lungo la strada, incontrerai vari personaggi che puoi aiutare e nemici pericolosi da sconfiggere, tutti nel tentativo di porre fine alla tua maledizione.