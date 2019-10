Nintendo Switch 2: nuovi rumor per la versione Pro della console

Nintendo Switch ha da poco ricevuto la sua versione “Lite”, che propone una piattaforma di gioco esclusivamente portatile. In queste ore però sono sorti dei nuovi rumor (tramite il forum NeoGAF) legati al possibile arrivo di una versione “Pro” dell’hardware. Stando alle indiscrezioni, Nintendo avrebbe già approvato la nuova console dopo una prima prova, dove per l’occasione sarebbe stato eseguito The Legend of Zelda Breath of the Wild con una risoluzione pari a 4K e a 60 frame al secondo. Oltre a Breath of the Wild, sarebbe stato mostrato anche “Breath of the Darkness”, ossia il sequel del titolo.

Nintendo Switch 2: addio alla parte “portatile”?

I leak continuano parlando di una console prettamente domestica e che perderebbe così la sua funzione “portatile”. L’hardware, paragonabile alla potenza di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, sarebbe atteso sul mercato a gennaio 2021 (quindi non il prossimo anno) e costerebbe la bellezza di 400 dollari. Tra le altre caratteristiche della piattaforma di gioco, ci sarebbero: CPU/GPU NVIDIA Tegra Xavier, memoria SSD da 64 GB, Wi-Fi e Bluetooth 5.1, doppia uscita HDMI, supporto ai titoli per Switch e Switch 2.

