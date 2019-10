Google Stadia: Final Fantasy XV e altri titoli sono spariti dall’elenco dei giochi

Google Stadia sta arricchendo sempre di più la sua line up di lancio e dei giochi che saranno presenti e giocabili tramite il nuovo servizio di gaming in streaming. Se però di recente sono stati aggiunti giochi di spessore del calibro di Watch Dogs Legion e Cyberpunk 2077, dobbiamo segnalare che alcuni titoli sono spariti dall’ultimo elenco diramato dalla società. Tra questi ci sono (anzi, non ci sono più) Final Fantasy XV, Dragon Ball Xenoverse 2 e Samurai Shodown. Si tratta di una semplice dimenticanza, oppure i titoli non fanno più parte dell’elenco dei giochi disponibili su Stadia?

Google Stadia: l’elenco aggiornato

Assassin’s Creed Odyssey

Baldur’s Gate 3

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Darksiders Genesis

Destiny 2: The Collection

Destroy All Humans

DOOM

DOOM Eternal

Farming Simulator 19

Football Manager 2020

Get Packed

Gods & Monsters

GRID

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Marvel’s Avengers

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Orcs Must Die 3

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Superhot

The Crew 2

The Elder Scrolls Online

Thumper

Tomb Raider Definitive Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Trials Rising

Watch Dogs Legion

Windjammers 2

Wolfenstein: Youngblood

