Ghost Recon Breakpoint Recensione

C’è una sottile linea rossa che lega Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ad altre produzioni di casa Ubisoft. Sarà l’ambientazione, quell’isola misteriosa e la sua geografia, capace di riportarci alla mente un qualche Far Cry. Sarà, pure, quella struttura accarezzata dalla formula già vista e apprezzata di The Division e, soprattutto, del suo seguito diretto. Sarà quel che sarà, perché, alla fine dei conti, il grosso di Breakpoint è, comunque, fisiologica mutazione del precedente Wildlands: fosse anche solo per genetica, è pure lui destinato a fare breccia tra i fan del genere. Pur senza mai spiccare il volo, né sfiorare particolari picchi di eccellenza, anche Breakpoint è un gioco evidentemente pensato, sviluppato e creato per un particolare tipo di utenza, innamorata dell’atmosfera militare e infatuata da quelle mappe enormi dove girovagare per ore imbracciando un’arma carica. E pazienza se il level design delle missioni, specie quelle secondarie, non faccia gridare al miracolo: pazienza, pure, per la presenza di alcuni fastidiosi glitch grafici o per una certa monotonia di fonda avvertita, in primis, da chi, semplicemente, è abituato ad altro. Ghost Recon Breakpoint è opulente nell’offerta, dando il meglio nella componente cooperativa senza, però, trascurare la storia principale o alcune dinamiche competitive. Ghost Recon Breakpoint, semplicemente, piacerà molto a chi deve piacere.

Assalto nella giungla.

Ghost Recon Breakpoint: Lost in the Isle

Nonostante una sceneggiatura fatta e finita, ma anche una nutrita presenza di amici e nemici, non è sbagliato pensare che la vera protagonista di Breakpoint sia l’isola di Auroa. Non solo mappa enorme al servizio delle varie modalità di gioco, ma anche elemento cardine del soggetto buttato giù dai narratori di Ubisoft Paris. Auroa, già. Una sorta di paradiso terrestre da qualche parte nell’oceano pacifico, trasformata in perfetto connubio biologico e tecnologico dalla Skell Technology per fini, sulla carta, assolutamente nobili. Ci sarebbe cascata persino Greta, davanti alle promesse del miliardario Jace Skell. Ci sarebbero cascati tutti, ma non i Lupi guidati dall’ex soldato Cole Walker, Ghost rinnegato che, con il suo esercito, invade Aurora per impossessarsi, sulla carta, degli avanzati progetti su droni e sicurezza di cui quel lembo di terra sperduto nell’oceano è custode. In una storia dove i contorni tra ciò che è buono e ciò che è cattivo sono piuttosto sfumati, il giocatore, superato lo scoglio dell’editor, sarà quel Ghost capace di indagare e, soprattutto sparare per far luce su quelli che sono i misteri dell’isola. La mappa, semplicemente, è gigantesca. L’isola, popolata dagli ospiti di Skell, dai Lupi di Walker e, ovviamente, dai Ghost sparsi sui server di tutto il mondo, non offre certo particolari attività secondarie. Nulla, tanto per intenderci, che non sia in qualche modo legato alla vita del soldato. Eppure, è allo stesso tempo ricca di punti di interesse, misteri, documenti e collezionabili. Persino, scorci realmente meravigliosi, dove magari preparare un bivacco per la notte ammirando il cielo, le stelle e gli astri. La scelta di ambientare le storie di Brakpoint in uno scenario non reale, non coincide, tanto per dire, con l’ambizione, pienamente soddisfatta, di ricreare uno scenario realistico, dove ogni cose è al posto giusto. Auroa ha le sue spiagge e le sue scogliere, zone desertiche e industriali, quelle residenziali. Ha le sue montagne innevate e i boschi lussureggianti. Piccoli idoli di pietra si nascondono tra le fronde mosse dal vento, mentre gli esploratori più impavidi dovranno seguire le orme lasciate da un soldato nemico nella neve ancora fresca. Il colpo d’occhio, almeno nella versione Xbox One x testata, è imponente per vastità, con una linea d’orizzonte praticamente senza limiti e capace, quindi, di mettere alla frusta anche la CPU più performante. Eppure, persino al netto di considerazioni varie su quello che si può e non si può fare, da un punto di vista tecnico, in un mondo condiviso, con alcune texture magari poco performanti, l’impatto visivo è notevole, offrendo al giocatore una sorta di parco giochi non certo infinito, ma credibile e, semplicemente, bello da vedere. Una premessa importante perché tanta grandezza è, pure, al servizio del gameplay.

Jon Bernthal in un motion capture eccezionale.

Ghost Recon Breakpoint: Welcome to Hollywood

L’inizio del gioco, dopo una breve introduzione, coincide con il rocambolesco approdo del nostro Ghost su Auroa. Nomad, a prescindere dall’aspetto scelto per l’occasione, ha un nome, ha una voce. Una scelta importante ai fini narrativi, che non ci sentiamo di criticare, un po’ stufi di personaggi anonimi e poco empatici. Non che Nomad, appunto sia un gran chiacchierone, chiariamo. Superata la prima fase e, quindi, raggiunto il Nascondiglio, vero e proprio Hub, saranno sempre i comprimari a fare la parte del leone. Al fianco del nostro soldato, oltre ad amici e compagni assoldati per l’occasione, anche volti noti dell’industria cinematografica americana. A impersonare Walker, con un’interpretazione convincente e nelle sue “corde”, c’è la star Jon Bernthal. Da The Punisher a Breakpoint è un attimo, con l’ex The Walking Dead chiamato ad interpretare un personaggio cardine, pregno di “grigi” e, proprio per questo, particolarmente affascinante. Un “villain” decisamente colorato, le cui apparizioni segneranno,inevitabilmente, l’incedere della storia. Ad ogni modo, la campagna “single player” di Breckpoint è soddisfacente. Non in senso assoluto, ma contestualizzato al momento storico e al genere di riferimento. Perché, alla fine, potrebbe essere un semplice contorno su cui spalmare la parte giocata, divisa equamente tra il gioco in solitaria, possibile ma in nessun modo promossa, le fasi competitive e quelle, invece, destinate al PvP. In linea di massima, il nuovo Ghost Recon è un “more, more, more” rispetto al precedente episodio, dove il fulcro del gameplay è infuso nel PvE. Non si tratta solo di “possibilità” quanto, piuttosto, di necessità. Semplicemente, il mission design è pensato per essere giocato in un certo modo, ovvero con altri tre amici che collaborano, si organizzano, magari si parlano pure. Affrontato così, il titolo cambia pelle, guadagnando, ancora una volta, il titolo di Tactical Shooter in terza persona. D’altro canto, il numero di attività “dedicate” alla cooperazione sono tante. Troppe per essere analizzate tutte in una recensione che arriva dopo una prova, se pur intesa, di pochi giorni. Funziona l’introduzione, se pur blanda, di dinamiche survivor. Funzionano, pure, le fasi di shooting, comunque vicine alle dinamiche già battute dalle serie e che puntano con decisione al feeling restituito dalle millemila armi che compongono l’arsenale, prevedibilmente ampissimo. Meno convincente, invece, il modo in cui le informazioni vengono riversate sul giocatore nelle prime ore di gioco. Sono semplicemente troppe e, per altro, non sempre chiarissime. Ancor meno semplice, invece, è la semplice navigazione tra i vari menu di gioco, con il movimento del cursore, deputato all’analogico, impreciso e impacciato. In sintesi, chiunque può aspettarsi, a ragione, una struttura ludica che ripercorre quella di Wildlands, con poche variabili fornite, prima ancora che da un effettivo step evolutivo nello sviluppo, dalla nuova ambientazione. Per questo motivo, spiace rilevare come il design delle missioni sia altalenante. Alcune, richiederanno realmente un approccio tattico e strategico, oltre che di coordinazione tra compagni di squadra. Altre, al contrario, si mostreranno ben più “semplici”, richiedendo forza di fuoco e poco altro. Una scelta (?) dettata, anche, dalla “scalabilità” del gioco, affrontabile persino a difficoltà Arcade, destinato ad un pubblico più vasto e ampio possibile. Da questo punto di vista, a proposito di concorrenza interna, l’impianto di The Division 2 appare sicuramente più raffinato.

Gli elementi ruolistici che fungono da perno nel titolo Massive Entertainment vengono limitati, in Breakpoint, nello sviluppo di 4 classi, lasciando un ruolo solo marginale all’equipaggiamento. Vero, invece, che in Breakpoint ci sia un maggior rilievo della componente di shooting, con la visuale che passa in prima persona già in fase di mira, quasi a sottolineare l’importanza balistica dell’esperienza. Insomma, giochi diversi per pubblici diversi. Se The Division 2, in sede di review, ci era sembrato capace di mutare pelle a seconda della fruizione, con un level design capace di plasmarsi a seconda del numero di giocatori, Breakpoint è decisamente votato al multiplayer. Alcune missioni, specie quelle secondarie ma non solo, sono evidentemente disegnate per il gioco di squadra, risultando, in singolo, frustranti o poco divertenti. Una filosofia di fondo che si riflette, pure, nella presenza del PvP affidata, almeno per il momento, ad una serie di modalità piuttosto classiche che vedono, sempre e comunque, lo scontro tra 2 squadre composte da 4 giocatori. Giusto precisare come il “livello” del personaggio e, quindi, dell’equipaggiamento acquisito, non vada ad influenzare in alcun modo le prestazioni del nostro soldatino. Discorso diverso, invece, per le classi e le specializzazioni, con le varie abilità che determinano le caratteristiche del giocatore. Le varie mappe dedicate al PvP, infine, sono “ricavate” dalla stessa mappa di gioco principale e vanno così a scavare tra le varie, varie per davvero, ambientazioni offerte da Auroa. A tal proposito, è interessante come, in una sorta di legame concettuale con la serie di Assassin’s Creed, il titolo offra la possibilità di affrontare l’intera esperienza con un Hud ridotto al minimo e privo, in sostanza, di segnali ed indicatori. Una scelta che, eventualmente, impreziosisce l’’esplorazione della solita isola, mettendo il giocatore in una situazione sicuramente meno comoda ma, anche a fronte della particolare struttura di alcune missioni investigative. Da non sottovalutare, inoltre, l’importanza dei veicoli. Auto, jeep, moto, elicotteri. Se può muoversi, puoi guidarlo. Familiarizzare con i mezzi è un gioco nel gioco. Per quanto evidentemente di natura arcade.

Tecnicamente davvero convincente,

Bello e possibile

Tecnicamente, senza far gridare al miracolo, Breakpoint convince. Almeno su Xbox One X, dove a colpire, ancora una volta, e la vastità dell’orizzonte. Quando il motore grafico incespica, potrà capitare, c’è sempre una buona ragione. Magari, troppe esplosioni a schermo, con un’effettistica piuttosto convincente. Non tutte le texture sono al posto giusto e, in generale, a volte l’immagine appare un po’ “cruda” rispetto ai più alti standard di questa generazione. Questo capita in entrambe le modalità grafiche presenti che favoriscono le prestazioni piuttosto che la risoluzione. Anche le animazioni dei soldati, nonostante la varietà di situazioni coperte, possono sembrare spesso slegate e raffazzonate, per un frame rate che punta ai 30fps. Eppure, il buon uso di luci e HDR restituisce una visione piacevole, in linea con le aspettative del genere e, sicuramente, con un net code piuttosto agile che, per altro, permette in qualsiasi momento l’ingresso di soldati nelle partite altrui. In un titolo concettualmente votato al gioco di squadra non c’è nulla di più importante.

Ghost Recon Breakpoint non è un titolo capace di stupire, ma è certamente quel tipo di gioco solido capace di intrattenere per ore e ore. La campagna, priva del doppiaggio in italiano ma ben tradotta, mette in scena una storia ottimamente scritta, in linea con la firma di Tom Clancy, ma incapace di reggere, da sola, il peso dell’intera esperienza ludica. I meriti del gioco sono, se mai, da ricercare in altri lidi. Ovvero, nell’ampiezza della mappa, nella credibilità degli scenari, nella necessità di cooperare con un gruppo di amici. Ecco, Breakpoint il meglio dell’offerta lo concede proprio ad un certo tipo di utenza, già innamorata di Wildlands, della serie e, più in generale, ad un certo tipo di videogioco. Enorme, immenso, ricco di cose da fare e da metabolizzare. Non sempre rifinito alla perfezione. In attesa di valutare con pazienza quanto l’endgame e le missioni stagionali avranno effettivamente da offrire, Breakpoint sembrerebbe davvero essere un degno erede di Wildlands. Più grasso e più grosso, imperfetto per sua stessa natura e, comunque, più bello da vedere. Una sorta di luna park per aspiranti Ghost che farà felici i fan della serie.