Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout: arrivano nuovi dettagli

Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout verrà pubblicato verrà pubblicato su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il prossimo 1 novembre e Koei Tecmo ha deciso di condividere nuove informazioni sulla Digital Deluxe Edition del gioco, che includerà una serie di contenuti davvero esclusivi.

Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout: pre-order aperti

È ora possibile effettuare il pre-order il gioco per PC tramite Steam, sul PlayStation Store e sul Nintendo eShop. Coloro che desiderano aggiungere ancora più magia alla loro esperienza con Ryza, la Digital Deluxe Edition offre una serie di fantastici contenuti. I fan che effettueranno il pre-order della Digital Deluxe Edition riceveranno i set di costumi “Another Fashion” e “Summer Style”, aggiungendo 15 nuove opzioni di abbigliamento dal look gotico di Lent all’equipaggiamento Tao Island Explorer. Inoltre, i giocatori verranno ricompensati con oggetti speciali “Pixie Forest” e “Lakeside Hideout” da utilizzare per rimodellare i loro nascondigli segreti. Questi oggetti hanno effetti speciali come aumentare le abilità di alcuni alleati durante la pioggia.

Inoltre, i giocatori riceveranno anche due oggetti speciali che faciliteranno il viaggio di Ryza, tra cui scarpe a vento per aumentare la velocità di movimento e uno zaino più grande per aumentare la capacità di raccolta degli oggetti. Aggiungete anche 100.000 gemme che possono essere utilizzate per la ricostruzione e l’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout Digital Deluxe Edition è un must per i fan di Atelier che vogliono immergersi nel nuovissimo titolo. I fan che acquistano qualsiasi versione del gioco prima del 12 novembre 2019 riceveranno come bonus di acquisto anticipato il costume Ryza’s Summer Adventure.

Atelier Dusk Trilogy arriva nel 2020

Ma non è tutto! Koei Tecmo Europe ha annunciato ufficialmente la data d’uscita dell’Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam. I giochi: Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX; Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX; e Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX saranno giocabili per la prima volta sulle console moderne sfruttando l’hardware di sistema migliorato per offrire grafica ad alta risoluzione e un gameplay più fluido, mentre gli eroi di ogni avventura combattono i nemici e apprendono i segreti della sintesi e dell’alchimia nel tentativo di imparare il vero mistero dietro “The Dusk”. I giochi includono anche un gran numero di elementi speciali e DLC della storia della serie Dusk, inclusi costumi e accessori extra, numerosi boss e permetterà ad altri personaggi di prendere parte alla battaglia.

L’Atelier Dusk Trilogy sarà disponibile singolarmente o in un Deluxe Pack che contiene tutti e tre i giochi per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam il 14 gennaio 2020.

