Doctor Doom: il film sul personaggio di Noah Hawley è ancora in sospeso

Doctor Doom (Dottor Destino) è sicuramente uno dei villain più conosciuti dell’universo Marvel e non solo, ricordato principalmente come nemesi dei Fantastici 4. Nel 2017, durante il Comic-Con di San Diego, ci fu l’annuncio di un lungometraggio dedicato al personaggio, che sarebbe stato diretto e scritto da Noah Hawley, autore delle serie Legion e Fargo. Poi non si è saputo praticamente più nulla, fino ad oggi.

Doctor Doom: l’opera ancora nel limbo

Qualche ora fa, infatti, l’artista, in un’intervista per Uproxx, ha dichiarato che il progetto è ancora fermo, visto che, dopo l’acquisizione da parte di Disney della Fox e il conseguente annuncio di una nuova pellicola sui Fantastici 4, i lavori di produzione si stanno arenando. Hawley ha poi aggiunto di aver avuto un breve scambio di battute con Kevin Feige sull’argomento, ma il boss della Marvel è rimasto piuttosto criptico a riguardo. Chissà come andrà a finire questa interessante storia, ma una cosa è certa: una realizzazione su Victor Von Doom, potrebbe rilanciare intelligentemente il franchise del gruppo di supereroi sopracitato, creati da Stan Lee e Jack Kirby.