Call of Duty Mobile Video Recensione

Call of Duty Mobile, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

I fan della serie di Call of Duty, in trepidante attesa per il nuovo Modern Warfare, potranno ingannare l’attesa provando una nuova esperienza con Call of Duty Mobile. Il titolo propone un’esperienza online solida, con modalità classiche e mappe le quali rievocano i bei vecchi tempi della serie. Ovviamente le microtransazioni faranno storcere il naso a molti utenti, ma siamo fiduciosi sul supporto post-lancio del titolo, con l’introduzione di nuove modalità, eventi, mappe ed armi che faranno gola all’utenza. Su smartphone il titolo si comporta bene, anche su dispositivi dal prezzo generoso, garantendo una giocabilità più che soddisfacente. Concludendo, la produzione si presenta come un prodotto valido, la possibilità di poter giocare online ovunque e con gli amici è uno dei motivi principali per cui merita una chance di essere giocato.