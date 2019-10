Apex Legends: leak per l’evento di Halloween

Apex Legends verrà aggiornato appena in tempo per Halloween. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale ma la scoperta è stata fatta da alcuni dataminer, che hanno trovato alcune tracce del prossimo evento stagionale nel codice del gioco.

Apex Legends: cosa includerà l’evento di Halloween?

Non essendoci ancora un annuncio ufficiale da parte di Respawn Entertainment, al momento sui possibili contenuti dell’evento dobbiamo fidarci esclusivamente delle tracce trovate nel codice. In primis ci dovrebbe essere un nuovo evento, chiamato Fight or Fright e una nuova modalità a tempo, chiamata Shadowfall. Quest’ultima è una modalità da giocare in solitaria, dove i giocatori uccisi tornano come zombie e i forzieri sono infestati. Restiamo chiaramente in attesa di ulteriori dettagli e di una ufficializzazione del tutto, come accaduto con Hitman 2, anche se sembra una formalità considerando anche un video trovato all’interno delle cartelle del gioco.