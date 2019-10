Nintendo al lavoro su un nuovo Super Mario?

Nintendo potrebbe stare lavorando ad almeno un titolo appartenente alla serie Super Mario. Come riportato da WccfTech infatti la compagnia nipponica sta cercando personale per lavorare ad un nuovo gioco 3D ed uno 2D, segno che l’idraulico baffuto potrebbe presto fare il suo ritorno su Nintendo Switch.

Entrambi gli annunci per i misteriosi progetti sono stati riportati nella pagina Twitter ufficiale dell’azienda e sembrano inevitabilmente puntare verso Super Mario. Difatti, come riportato da VideoGamer tutti gli studi di sviluppo 3D sono situati a Tokyo e l’unico team Nintendo presente in tale zona è il gruppo di produzione 8, responsabile di titoli come Captain Toad: Treasure Tracker, Super Mario 3D World ed il recente Odyssey. Risulta quindi molto probabile che la squadra in questione possa tornare a dedicarsi alla nota icona della grande N.

Nintendo potrebbe lanciare tra non molto un nuovo titolo di Mario

Il secondo progetto sarà gestito a Kyoto e nonostante non siano state fornite informazioni in merito le immagini che accompagnano il post appaiono abbastanza esplicative. Non rimane quindi altro che attendere i prossimi mesi per conoscere tutti i dettagli in merito alla questione.