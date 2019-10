Dopo avervi guidati all’ottenimento di tutti i finali, torniamo ancora una volta a trattare Code Vein per supportarvi al meglio durante la vostra avventura. L’action-rpg di Bandai Namco ha colpito il nostro Pasquale, che ha promosso il lavoro degli autori di God Eater con un ottimo voto nella recensione del titolo. Code Vein d’altronde opta per delle meccaniche di gioco le quali lo distanziano dal genere souls-like, a cui viene comunemente affibbiato. Questa volta, noi di Gamesvillage, vogliamo guidarvi all’ottenimento di tutti i codici sanguigni del gioco, ossia le build intercambiabili in tempo reale presso l’equipaggiamento del nostro avatar. Infatti, la peculiarità di questa produzione è la possibilità di poter cambiare la build, e di conseguenza tutto ciò che ne concerne, in tempo reale, persino durante un combattimento. Bando le ciance, proseguiamo!

Code Vein: guida a tutti i codici sanguigni

I codici sanguigni come già specificato in apertura, sono delle build, le quali vanno a mutare determinati parametri del vostro personaggio. Da essi, si possono ottenere abilità chiamati doni, che sono sia passivi che attivi e possono essere equipaggiati ed usati in combattimento. A questo si aggiunge anche la possibilità di ereditare un dono da un altro codice sanguigno, ed equipaggiarlo su quello attualmente in uso, cosa normalmente impossibile se non si padroneggia tale dono. Come si padroneggia un dono? Semplicemente spendendo foschia ed usando i materiali “Attivatori MJ”, i quali variano a seconda del dono scelto. Inoltre, va specificato che per ottenerli tutti dovrete seguire due run per i finali buono e cattivo del gioco! Ad ogni modo, senza codice sanguino non è possibile ottenere i doni che ne conseguono, dunque, a seguire, troverete la lista di tutti i codici e come ottenerli, ad accompagnare tutto ciò ovviamente, un video esplicativo!

Destituzione: sconfiggi il boss nell’area del ricordo del vostro personaggio.

Combattente: disponibile dall’inizio del gioco.

Ranger: disponibile dall’inizio del gioco.

Occultista: disponibile dall’inizio del gioco.

Mercurio: parlate con Coco alla base.

Cacciatore: troverete questo ricordo in Centro città in rovina.

Prometeo: parlate con Louis quando arriverete per la prima volta alla base, subito dopo il primo boss.

Berserker: sconfiggete il primo boss, Oliver Collins.

Ermes: parlate con Davis alla base.

Oscuratore: sconfiggete il boss nelle Trincee rinsecchite.

Atlante: parlate con Yakumo alla base.

Assassino: lo troverete nella Fossa ululante.

Eos: parlate con Io. (proseguite con la storia, dopo aver affrontato il primo erede)

Cassa toracica regale: sconfiggi l’Erede della cassa toracica senza ripristinare i suoi ricordi.

Iside: sconfiggi l’Erede della cassa toracica ripristinando i suoi ricordi

Artemide: parla con Mia (lo sbloccherete quando lei si unirà con voi alla base).

Fionn: sconfiggi l’Erede del respiro dopo aver ripristinato i suoi ricordi.

Respiro regale: sconfiggi l’Erede del respiro senza aver ripristinato i suoi ricordi.

Sopravvissuto: lo troverete nelle caverne cineree.

Cavaliere nero: sconfiggete il boss delle caverne cineree.

Gola regale: sconfiggi l’Erede della gola senza aver ripristinato i suoi ricordi.

Armonia: sconfiggi l’Erede della gola dopo aver ripristinato i suoi ricordi.

Artiglio regale: sconfiggi l’Erede dell’artiglio senza aver ripristinato i suoi ricordi

Scathach: sconfiggi l’Erede dell’artiglio dopo aver ripristinato i suoi ricordi.

Heimdall: l’otterrete da Jack dopo che si sarà unito a voi.

Efesto: parlate con Murasame alla base (richiesta la progressione nella storia)

Guerriero: lo troverete nella Guglia della cripta.

Ricognitore: ottenibile presso le profondità Rovine Rocciose.

Ishtar: l’otterrete dopo aver sconfitto il Cavaliere della Regina rinato nella Periferia del Governo provvisorio.

Demetra: lo troverete nella stanza al piano di sotto dell’area dell’Erede della cassa toracica, nella Cattedrale del Sangue sacro dopo aver sconfitto tutti e quattro gli eredi.

Ade: l’otterrete dopo aver sconfitto il boss finale.

Regale: l’otterrete dopo aver sbloccato il finale “L’abitante dell’ombra”, ossia il good ending.

A seguire eccovi il video esplicativo che vi mostrerà dove ottenere tutti i codici sanguigni sopracitati!