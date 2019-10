Festival del Cinema di Roma: un festival adolescente all’insegna di donne ed ecologia

Oggi a mezzogiorno si è svolta la conferenza stampa della quattordicesima edizione del Festival del Cinema di Roma che andrà in scena all’Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre; un festival in età adolescenziale, come ha detto Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, un età che spinge a scoprire tanti percorsi della vita. Il direttore artistico Antonio Moda a fatto sapere che i migranti e l’ecologia con i cambiamenti climatici saranno tra i temi trattati nella kermesse. Ci saranno 33 tra film e documentari, con 25 paesi rappresentati e 19 registe donne. Lo stesso Moda ha tenuto ha far sapere che i numeri del festival sono in netta crescita, avvicinandosi agli standard delle grandi feste internazionali.

Festival del Cinema di Roma: 33 titoli nella selezione ufficiale

Tra i titoli della Selezione Ufficiale ne saranno presenti 3 di italiani (Il ladro di Giorni, Tornare e Santa Subito), 33 titoli e con molta attesa per The Irishman di Martin Scorsese. Tra le novità, le Pre-aperture, dove ci saranno film fuori dalla competizione presentati prima dell’inizio del festival. E poi le sezioni Fedeltà e Tradimento, dove scrittori italiani parleranno di libri e della loro controparte su pellicola (ad esempio con L’ultimo dei Mohicani), e Duel, dove ci saranno confronti tra registri noti o film (ad esempio tra C’era una volta in America e Il Buono il Brutto e il Cattivo). Presente ancora la XVII edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni

Festival del Cinema di Roma: un festival in espansione

Il budget del Festival è stato di 3 milioni e 800 mila Euro e sono stati espansi i posti in cui ci sarà la festa, anche fuori dall’auditorium: 18 luoghi, tra cui Rebibbia e il Policlinico Gemelli, a differenza dei precedenti 7. Sotto potete invece vedere l’intera conferenza in streaming.

Questi i film della selezione Ufficiale:

Questi i film delle pre aperture:

L’UOMO SENZA GRAVITÀ

LA PRIMA DONNA

LE BEATITUDINI DI SANT’EGIDIO

ROAM ROME MEIN

LA GIOSTRA DEI GIGANTI

GLI ANNI AMARI

THE JESUS ROLLS

Questi i film di Alice nella città:

CONCORSO YOUNG ADULT

ONE MORE JUMP, Emanuele Gerosa

SON-MOTHER, Mahnaz Mohammadi

BEYOND THE HORIZON, Delphine Lehericey

SUNBURNED, Carolina Hellsgård

DON’T FORGET TO BREATHE, Martin Turk

THE DAZZLED, Sarah Suco

PERFECT 10, Eva Riley

LANE 4, Emiliano Cunha

CLEO, Eva Cools

LOLA, Mya Bollaers

L’AGNELLO, Mario Piredda

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA, Lorenzo Mattotti

ALICE│PANORAMA INTERNAZIONALE

LIGHT OF MY LIFE, Casey Affleck

MATERNAL, Maura Delpero

ZOMBI CHILD, Bertrand Bonello

ADORATION, Fabrice du Welz

MICKEY AND THE BEAR, Annabelle Attanasio

TAKE ME SOMEWHERE NICE, Ena Sendijarević

AGA’S HOUSE, Lendita Zeqiraj

LA FORTALEZA, Andrés Torres

TARO THE FOOL, Omori Tatsushi

MOSAIC PORTRAIT, Zhai Yixiang

ADOLESCENTES, Sébastien Lifshitz

BULL, Annie Silverstein

FUORI CONCORSO

La giovane età di Luc e Jean-Pierre Darden

Matares di Rachid Benhadj

EVENTI SPECIALI

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci di Guillaume Maidatchevsky

La famiglia Addams di Greg Tiernan, Conrad Vernon

Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani

Playmobil The Movie di Lino DiSalvo

Can You Keep a Secret? di Elise Durán

El Número Nueve – Gabriel Batistuta di Pablo Benedetti

ALICE │ PANORAMA ITALIA

BELLISSIME Elisa Amoruso

FAMOSA, Alessandra Mortelliti

MI CHIEDO QUANDO TI MANCHERO’, Francesco Fei

MOLLAMI, Matteo Gentiloni

LA VACANZA, Enrico Iannacone

STAY STILL, Elisa Mishto

BUIO, Emanuela Rossi

LE METAMORFOSI, Giuseppe Carrieri

LA VILLA, Claudia Brignone

LA VOLTA BUONA, Vincenzo Marra

VOLARE, Ram Pace e Luca Santarelli

IL SUONO DELLA VOCE, Emanuela Giordano

MARCO POLO, Duccio Chiarini

AMORI DI LATTA, Chiara Rapaccini

MEGLIO CHE TU PENSI LA TUA, Davide Vavalà

LA NOSTRA STRADA, Pierfrancesco Li Donni

FRAMMENTI, Paolo Bianchini

Per ogni altra informazione potete collegarvi al sito ufficiale.